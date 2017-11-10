В Казани наградили сотрудника ГИБДД

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в День сотрудника органов внутренних дел вручил республиканскую медаль "За доблестный труд" за добросовестное выполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, лейтенанту полиции Марселю Бадуртдинову, сообщает МВД по Татарстану.

По данным МВД, 8 ноября сотрудники полка ДПС ГИБДД управления МВД России по городу Казани на улице Пушкина попытались остановить автомобиль KIA Sportage, водитель которого проехал на красный сигнал светофора. Однако нарушитель не подчинился требованиям и попытался скрыться, вновь проехав на красный свет. Полицейские начали преследование. Остановилась иномарка через два квартала на перекрестке улиц Пушкина и Профсоюзная, попав в автомобильный затор.

"Лейтенант полиции Марсель Бадуртдинов подошел к водителю, представился и потребовал передать необходимые документы. Но последний отказался это сделать и заблокировал изнутри двери автомобиля. Когда полицейский попытался открыть дверь, водитель умышленно нажал на газ и сбил инспектора. После остановки иномарки сотрудник ГИБДД упал на проезжую часть и рисковал оказаться под колесами проезжавшего рядом троллейбуса. Не случилось этого благодаря должной физической подготовке полицейского и реакции водителя многотонной машины", — сообщает МВД.

В следующую минуту Бадуртдинов вместе с напарником задержал нарушителя. За рулем иномарки сидел 25-летний житель Казани. В отношении него составлены административные протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Помимо этого пострадавший полицейский подал заявление о привлечении водителя к уголовной ответственности по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Лейтенант полиции Бадуртдинов 1990 года рождения в органах внутренних дел служит с ноября 2014 года. С начала этого года он выявил более 2 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 20 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 13 — управления транспортным средством без водительского удостоверения, 392 нарушения, допущенные пешеходами.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки в отношении военного следователя после инцидента с инспектором ГИБДД в Казани, остановившим его после нарушения ПДД. По данным СК, предварительно установлено, что военнослужащий нарушил ПДД и был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним машина тронулась с места, в результате чего офицер полиции упал. Отмечается, что после проверки будет принято решение о целесообразности дальнейшего прохождения им военной службы.

Другие новости региона читайте здесь>>