Граждане ЕврАзЭС смогут работать водителями в России с иностранными правами

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Гражданам государств-членов Евразийского экономического союза могут разрешить трудиться в России водителями с национальными водительскими удостоверениями, соответствующий законопроект разрабатывается МВД России.

Текст проекта размещен на интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Из пояснительной записки к нему следует, что вносимые в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" изменения позволят всем гражданам ЕврАзЭС управлять транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений "при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами".

Кроме того, проектом предполагается решить правовую проблему, связанную с выданными бессрочно иностранными водительскими удостоверениями. Как поясняется в записке, владельцы таких удостоверений могут уклоняться от медосвидетельствования при замене удостоверения после истечения его срока действия.

"В этой связи, законопроектом предусмотрены изменения, являющиеся наиболее оптимальным решением данной проблемы, в соответствии с которыми иностранное национальное водительское удостоверение лица, постоянно проживающего на территории Российской Федерации признается недействительным по истечении шести месяцев с даты получения документа, подтверждающего его право на постоянное проживание на территории Российской Федерации, либо по истечении шести месяцев с даты въезда на территорию Российской Федерации", — говорится в документе.