Регионы хотят ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Регионы предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение прав потребителей, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Вячеслав Тимченко в пятницу.
"Разработка мер, направленных на защиту прав потребителей и противодействие незаконному обороту промышленной продукции, в том числе производству и реализации фальсифицированной продовольственной продукции, угрожающей жизни и здоровью граждан, находится среди основных задач госполитики в этих сферах и осуществляется, в том числе, на уровне субъектов РФ", — отметил Тимченко журналистам.
По его словам, речь идет о комплексном усилении эффективности национальной системы защиты прав потребителей в обеспечении безопасности потребителей, повышении качества товаров и услуг.
Законодатель выделил основные формы нарушения прав потребителей – некачественные услуги, некачественный товар, отсутствие информации, умышленный обман и неэффективность органов власти при обращении потребителей.
В этой связи Тимченко указал, что субъекты РФ, наделенные правом законодательной инициативы, "проводят в области потребительского законодательства значительную нормотворческую работу, предлагают меры по усилению административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере защиты прав потребителей".
Изменения в законы
В Госдуме в настоящее время находится восемь законопроектов, цель которых обеспечить дополнительные гарантии потребителям, в том числе потребителям финансовых услуг.
"Но только один из них направлен на усиление административной ответственности за обман потребителей, за нарушение их прав. Законопроект был внесен Тюменской областной Думой. Этот проект, в частности, предлагает усилить ответственность индивидуальных предпринимателей за нарушения в сфере защиты прав потребителей", — отметил Тимченко.
Сенатор сообщил, что эти инициативы регионов в целом касаются существенного усиления административной и уголовной ответственности.
"Во взаимосвязи с комплексом тех мер и форм воздействия подразумевается, что такая ответственность будет наступать после того, как практически будут исчерпаны меры защиты прав потребителей предупредительного, примирительного характера, возможности муниципального и общественного контроля, другие", — пояснил он.
Увеличение штрафов
"Предусмотренный сейчас размер наказания минимальный и позволяет предпринимателям практически безнаказанно нарушать права потребителей. Поэтому в этой части мы предлагаем более жесткие меры по увеличению наказания: для должностных лиц — до 15 раз, для юридических – до 50 раз. Особое внимание мы уделяем нарушениям требований технических регламентов, а также порядку маркировки и реализации товаров, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия", — пояснил законодатель.
В среднем, ответственность как должностных лиц, так и юридических лиц предлагается повысить в среднем в два раза. "Мы предлагаем увеличить в 10 раз размер административного штрафа за нарушение правил выполнения работ по сертификации", — также сказал Тимченко.
По словам сенатора, помимо административной, предлагаются меры по усилению и уголовной ответственности. В частности, за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без обязательной маркировки, или не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, за неправомерную выдачу или использование документа, удостоверяющего соответствие товаров требованиям безопасности.