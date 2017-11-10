Регионы хотят ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Регионы предлагают ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение прав потребителей, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Вячеслав Тимченко в пятницу.

Сенатор провел заседание временной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей. Обсуждалась тема усиления ответственности за нарушения в этой области.

"Разработка мер, направленных на защиту прав потребителей и противодействие незаконному обороту промышленной продукции, в том числе производству и реализации фальсифицированной продовольственной продукции, угрожающей жизни и здоровью граждан, находится среди основных задач госполитики в этих сферах и осуществляется, в том числе, на уровне субъектов РФ", — отметил Тимченко журналистам.

По его словам, речь идет о комплексном усилении эффективности национальной системы защиты прав потребителей в обеспечении безопасности потребителей, повышении качества товаров и услуг.

Законодатель выделил основные формы нарушения прав потребителей – некачественные услуги, некачественный товар, отсутствие информации, умышленный обман и неэффективность органов власти при обращении потребителей.

В этой связи Тимченко указал, что субъекты РФ, наделенные правом законодательной инициативы, "проводят в области потребительского законодательства значительную нормотворческую работу, предлагают меры по усилению административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере защиты прав потребителей".

Изменения в законы

По словам сенатора, несколько законопроектов сейчас находятся на согласовании в ведомствах. В частности — законопроекты Роспотребнадзора в части усиления административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере защиты прав потребителей, законопроект МВД об изменениях в Уголовный кодекс РФ в части установления ответственности за правонарушения в сфере оценки соответствия, поправки в закон "О техническом регулировании" в части изменения полномочий надзорных органов при аннулировании сертификатов, а также закрепления полномочий правительства РФ по утверждению правил подтверждения соответствия продукции.

В Госдуме в настоящее время находится восемь законопроектов, цель которых обеспечить дополнительные гарантии потребителям, в том числе потребителям финансовых услуг.

"Но только один из них направлен на усиление административной ответственности за обман потребителей, за нарушение их прав. Законопроект был внесен Тюменской областной Думой. Этот проект, в частности, предлагает усилить ответственность индивидуальных предпринимателей за нарушения в сфере защиты прав потребителей", — отметил Тимченко.

Сенатор сообщил, что эти инициативы регионов в целом касаются существенного усиления административной и уголовной ответственности.

"Во взаимосвязи с комплексом тех мер и форм воздействия подразумевается, что такая ответственность будет наступать после того, как практически будут исчерпаны меры защиты прав потребителей предупредительного, примирительного характера, возможности муниципального и общественного контроля, другие", — пояснил он.

Увеличение штрафов

Следующий блок, по словам Тимченко, касается нарушения прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации не только о товаре и услуге, но и о продавце и изготовителе.

"Предусмотренный сейчас размер наказания минимальный и позволяет предпринимателям практически безнаказанно нарушать права потребителей. Поэтому в этой части мы предлагаем более жесткие меры по увеличению наказания: для должностных лиц — до 15 раз, для юридических – до 50 раз. Особое внимание мы уделяем нарушениям требований технических регламентов, а также порядку маркировки и реализации товаров, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия", — пояснил законодатель.

В среднем, ответственность как должностных лиц, так и юридических лиц предлагается повысить в среднем в два раза. "Мы предлагаем увеличить в 10 раз размер административного штрафа за нарушение правил выполнения работ по сертификации", — также сказал Тимченко.

По словам сенатора, помимо административной, предлагаются меры по усилению и уголовной ответственности. В частности, за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без обязательной маркировки, или не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, за неправомерную выдачу или использование документа, удостоверяющего соответствие товаров требованиям безопасности.