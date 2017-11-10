Депутат назвал правильным решение отпустить задержанных защитников животных

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") назвал справедливым и правильным решение органов внутренних дел Москвы отпустить задержанных около Госдумы защитников животных без составления протокола, сообщает пресс-служба думской фракции "Единая Россия".

Ранее в пятницу Бурматов пообщался с участниками митинга у здания Госдумы, которые выступают за скорейшее прохождение закона в нижней палате российского парламента об ответственном обращении с животными.

"Владимир Бурматов назвал справедливым и правильным решение органов внутренних дел Москвы отпустить задержанных около Госдумы защитников без составления протокола", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом сообщается, что обстоятельства задержания активистов "Альянса защитников животных" председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды счел странными и сомнительными, а действия сотрудников, которые провели задержание, не соответствующими ситуации. Бурматов обратился в ГУ МВД Москвы с просьбой разобраться в случившемся. Также депутат направил депутатский запрос на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева по проверке обстоятельств задержания.

"В ситуации быстро разобрались, ребята были отпущены, что подтверждает правомерность и отсутствие нарушений в их действиях", — приводятся слова депутата в сообщении пресс-службы.

Парламентарий отметил адекватное поведение зоозащитников. "Это люди с абсолютно адекватным поведением, мы обсудили вопросы, касающиеся принятия закона. Считаю их нашими союзниками в принятии закона. И мы, и они считаем, что он должен быть принят, его действительно многие ждут. Ребята вели себя адекватно и, на мой взгляд, не нарушали действующее законодательство Российской Федерации", — цитирует Бурматова пресс-служба.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. Позже в Госдуме заявили, что законопроект находится "почти на выходе" и может быть принят в ближайшие месяцы.

В среду депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до трех лет лишения свободы. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможность такого строгого наказания. Авторами документа выступили депутаты "Единой России" Бурматов и Сергей Вострецов и эсеры Елена Драпеко и Олег Шеин.