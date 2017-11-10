Сотрудница "Почты России" станет лицом AliExpress в Китае

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудница "Почты России" Мария Рубцова из подмосковного поселка Марьино Сергиево-Посадского района, которая развозит почту на коне, станет лицом компании AliExpress в Китае, говорится в сообщении российской компании.

"Молодая девушка впечатлила представителей китайской компании тем, что доставляет почту верхом на своем коне по кличке Космос. После выхода в Китае репортажа об удивительном почтальоне, у нее появилось почти два миллиона поклонников", — говорится в сообщении "Почты России".

Российская компания отмечает, что 24-летняя почтальон приглашена в качестве почетного гостя на торжественные мероприятия в Шанхае, посвященные старту Всемирного дня шоппинга.

"Я не ожидала, что меня пригласят на открытие всемирного дня шоппинга в Шанхай, радость и волнение переполняют! Уверена, что от поездки будут не только масса приятных впечатлений о Китае, но и добавятся новые знания о том, как организованы интернет-торговля, и, конечно же, доставка почтовых отправлений из Китая", – приводятся в сообщении слова Рубцовой.

Мария Рубцова переехала в деревню Марьино из Москвы в 2015 году и устроилась на работу в отделение "Почты России". В ее зоне обслуживания восемь деревень. В хорошую погоду она доставляет почту верхом на вороном жеребце, а в распутицу передвигается на мопеде. В свободное от работы время ведет большое хозяйство: у нее две лошади, теленок, козы, утки, куры и три собаки, дополняют в компании.