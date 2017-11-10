В Югре договорились о сотрудничестве с Добровольным физкультурным союзом

Губернатор Югры Наталья Комарова и председатель президиума Добровольного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Югры Наталья Комарова и председатель президиума Добровольного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая подписали соглашение о сотрудничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноя — РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова и председатель президиума Добровольного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется усилить совместную работу в области профилактики основных заболеваний, сообщил РИА Новости представитель департамента общественных и внешних связей Югры.

Подписание соглашения состоялось во время визита знаменитой фигуристки в Ханты-Мансийск, где Слуцкая встретилась с главой автономного округа, обсудила вовлечение жителей Югры в здоровый образ жизни и рассказала об эффективных мерах помощи больным сахарным диабетом.

В совместных планах региональных властей и физкультурного союза — усилить работу в части профилактики основных заболеваний, сохранения и укрепления здоровья человека, в том числе, посредством внедрения инновационных, новаторских методик и программ, развития новых направлений в физической культуре.

"Наряду со следж-хоккеем в Югре с участием Добровольного союза планируется организовать и развивать другие направления адаптивного спорта. Главное, чтобы этот интерес к спорту и здоровому образу жизни исходил от людей. Поэтому такой формат работы с Добровольным союзом будет эффективным", — приводит сайт правительства слова Натальи Комаровой.

Ирина Слуцкая в свою очередь отметила, что в рамках соглашения будут подготовлены специалисты для оказания помощи югорчанам, больным сахарным диабетом. Она добавила, что действенной профилактикой осложнений при данном заболевании является скандинавская ходьба.

"Научно доказано, что она хорошо влияет на здоровье человека. Задействуются 90% мышц, тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная системы. По итогам работы нашей школы результаты налицо: наши пациенты похудели, что для человека с диабетом сложно, нормализовалось давление и уровень сахара в крови. К нам присоединяются медицинские организации, чтобы эти курсы продолжать. Мы хотим, чтобы в нашей стране было много здоровых людей", — заявила Слуцкая.

В департаменте общественных и внешних связей региона РИА Новости также уточнили, что в рамках визита она уже встретилась и пообщалась со студентами Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Югорского государственного университета, а также приняла участие в заседании круглого стола, посвященного диабету, в Окружной клинической больнице.

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