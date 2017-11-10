ФАС обязала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты в поездах

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России при нулевой индексации тарифов в плацкарт и общие вагоны предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования, говорится в сообщении ведомства.
"Принимая компромиссное решение (о нулевой индексации тарифа в плацкарте – ред.), ФАС России выдала ОАО "РЖД" поведенческие условия. Железнодорожная компания должна: … повысить качество предоставляемых услуг; … обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования", — говорится в сообщении ФАС в пятницу.
РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия тогда решений по тарифам в плацкарт. Билеты на поезда дальнего следования с местами этих категорий отправлением с 1 января 2018 года поступят в продажу после получения необходимых нормативных документов от ФАС, сообщали РИА Новости в РЖД в четверг.
Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет ФПК. Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.