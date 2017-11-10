Минобороны передаст синоптикам гаубицы для борьбы с лавинами

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ передаст Росгидромету 68 гаубиц Д-30 для обеспечения работы противолавинной службы, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Минобороны России передать Росгидромету для обеспечения работы противолавинной службы: 68 гаубиц Д-30, а также 68 индивидуальных и восемь групповых комплектов запасных инструментов и принадлежностей к ним; 4500 артиллерийских выстрелов ОФ-462", — говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией распоряжения, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Росгидромету в федеральном бюджете на реализацию госпрограммы "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы.