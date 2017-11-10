Депутаты Удмуртии высказались за усиление контроля за газовым оборудованием

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты удмуртского парламента готовы выйти с законодательной инициативой по вопросу контроля за обслуживанием газового оборудования в жилых домах, заявил председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. Все они уже опознаны. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

"Необходимо усилить контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах. Для этого нужно применить все имеющиеся рычаги в рамках действующего законодательства. А если их недостаточно, необходимо меры воздействия совершенствовать. При необходимости депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики готовы выйти с законодательной инициативой. Мы подробно изучим этот вопрос", — сказал РИА Новости Прасолов.

По его мнению, прежде всего надо обратить внимание на работу управляющих компаний. "Они отвечают за весь многоквартирный дом и должны знать, в каком состоянии газовое оборудование в каждой квартире, давно ли проводилась проверка, не пора ли менять", — добавил он.

"Должен быть всегда жесткий контроль за самими управляющими компаниями и ТСЖ в части соблюдения требований по содержанию газовых плит и колонок. Считаю, что необходимо также повысить ответственность недобросовестных жильцов, которые не следят надлежащим образом за газовым оборудованием. Ведь они тем самым подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь всех жильцов дома. Да и не только их. Мы знаем, что не все владельцы квартир заключают договоры на обслуживание газового оборудования в своей квартире. Такие ситуации надо исключить", — отметил Прасолов.