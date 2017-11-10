Матери находящихся в Ираке россиянок просят "Красный крест" помочь в поиске

ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Десятки матерей бежавших в Сирию россиянок организовали пикет у офиса международной организации "Красный крест" в Грозном с просьбой помочь в поиске и возвращении их дочерей и внуков на родину, передает корреспондент РИА Новости.

Около 40 женщин стоят у ворот офиса, держат в руках фотографии с надписями "Спасите наших детей". Численность участников акции увеличивается — присоединяются прибывшие из соседних регионов.

Одна их участниц акции Малика Иноркаева рассказала РИА Новости, что четыре месяца назад женщины передали обращение к руководству "Красного креста" с приложенными документами и фотографиями с просьбой помочь в поиске их детей, поскольку сотрудники этой организации имеют доступ в иракские лагеря, где содержатся дети и вдовы иностранцев, примкнувших к ИГИЛ*.

"Мы не случайно обращаемся в "Красный крест". По нашим данным, сотрудники именно этой организации имеют доступ к трем лагерям беженцев в Ираке, в которых, предположительно, могут находиться наши дети, россиянки там есть точно. Это два лагеря, расположенные в 25 километрах от Мосула и один лагерь в городе Тель-Кейфе, там более 7 тысяч человек", — уточнила Иноркаева.

По ее словам, информацию она получила в том числе и от корреспондента RT Мурата Газдиева, который побывал в одном из этих лагерей и разместил видео на своей странице в Instagram, там слышны голоса женщин, просящих о помощи на русском языке.

"По акценту можно предположить, что это жительницы Дагестана, на видео слышен голос женщины, которая молит: "Мама, помоги нам, вытащи нас отсюда". Позже мы связались с журналистом, и он нам поведал, что в лагере, в котором он побывал, находятся около 300 "вайнашек" ("вайнахи" — самоназвание чеченцев и ингушей – ред.), — утверждает Иноркаева.

По ее словам, власти Чечни в лице главы республики Рамзана Кадырова по мере возможности занимаются поиском и возвращением женщин домой. "Но ведь сотрудники этой гуманитарной организации (Красного креста — ред.) находятся на месте, они могут идентифицировать этих женщин по фотографиям и их данным, которые мы передали. Это значительно облегчило бы работу по их возвращению. Ведь на поиски даже одного человека уходят месяцы", — говорит женщина, добавляя, что ей непонятно, "почему организация, призванная помогать людям, попавшим в беду, не откликается на призыв о помощи".

Иноркаева подчеркнула, что речь идет о сотнях женщин и их детях. "В нашей группе, которую мы создали в WhatsApp, более 200 матерей. Это жительницы разных регионов России и зарубежья, они приезжают в Чечню и подают заявления о поиске детей, потому что только здесь на них обращают внимание", — считает Иноркаева.

Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили на родину 46 человек, среди которых 11 женщин и дети. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны войны. Сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.