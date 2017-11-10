Госдума готова принять закон об ответственном обращении с животными

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума находится на одной стороне с зоозащитниками в вопросе необходимости принятия эффективно работающего закона об ответственном обращении с животными, профильный думский комитет по экологии и охране окружающей среды обсудит эту тему на заседании 14 ноября с участием представителей ряда заинтересованных министерств, сообщил глава комитета Владимир Бурматов.
В пятницу он пообщался с участниками митинга у здания Госдумы, выступающими за скорейшее прохождение в нижней палате данной инициативы.
Митингующие выразили опасения Бурматову, что "сейчас закончится Год экологии, а закона не будет". Парламентарий напомнил в ответ на это, что "законопроект пролежал в Госдуме без движения семь лет, перспектив его принятия не было, и только Госдума седьмого созыва, в том числе, благодаря вашей (зоозащитников) позиции, документ реанимировала".
"Работа над решением экологических проблем будет продолжаться и после окончания Года экологии. В принятии этого закона большего союзника, чем комитет (Госдумы по экологии), у вас нет. Мы с вами на одной стороне", — заверил митингующих депутат.
"К примеру, законом мы вводим обязательные приюты, в которые должны помещаться бездомные животные. Чтобы это не были какие-то "выгребные ямы", к ним должны быть установлены требования… Зоозащитники на этом настаивали, но требований пока нет", — пояснил Бурматов.
Все эти и другие вопросы комитет регулярно поднимает перед правительством и Минприроды, подчеркнул Бурматов. По его словам, этой теме будет посвящено заседание комитета 14 ноября, на который приглашены представители ряда заинтересованных министерств.
"Мы снова зададим вопрос, когда мы можем обсудить необходимые подзаконные акты. Принять законопроект без них будет попросту безответственно, ведь от нас требуют принятия эффективного, реально работающего закона, который не придется переписывать или вносить дополнительные поправки и который не будет "пустышкой", — подчеркнул депутат.
Он добавил, что "как только будем ясно, что подзаконные, нормативные акты находятся в понятной степени готовности, можно будет обсуждать вопрос рассмотрения законопроекта во втором чтении".
В среду депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до трех лет лишения свободы. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможность такого строгого наказания. Авторами документа выступили депутаты "Единой России" Бурматов и Сергей Вострецов и эсеры Елена Драпеко и Олег Шеин.