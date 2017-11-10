Госдума готова принять закон об ответственном обращении с животными

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума находится на одной стороне с зоозащитниками в вопросе необходимости принятия эффективно работающего закона об ответственном обращении с животными, профильный думский комитет по экологии и охране окружающей среды обсудит эту тему на заседании 14 ноября с участием представителей ряда заинтересованных министерств, сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

В пятницу он пообщался с участниками митинга у здания Госдумы, выступающими за скорейшее прохождение в нижней палате данной инициативы.

Митингующие выразили опасения Бурматову, что "сейчас закончится Год экологии, а закона не будет". Парламентарий напомнил в ответ на это, что "законопроект пролежал в Госдуме без движения семь лет, перспектив его принятия не было, и только Госдума седьмого созыва, в том числе, благодаря вашей (зоозащитников) позиции, документ реанимировала".

"Работа над решением экологических проблем будет продолжаться и после окончания Года экологии. В принятии этого закона большего союзника, чем комитет (Госдумы по экологии), у вас нет. Мы с вами на одной стороне", — заверил митингующих депутат.

Он отметил, что об этом же речь идет в тысячах обращений, поступающих в комитет: "люди просят принять работающий, эффективный закон, а не пустышку". Парламентарий подчеркнул, что на это направлена деятельность комитета, который "находится с правительством РФ, Минприроды практически в ежедневном контакте", добиваясь разработки необходимых подзаконных актов.

"К примеру, законом мы вводим обязательные приюты, в которые должны помещаться бездомные животные. Чтобы это не были какие-то "выгребные ямы", к ним должны быть установлены требования… Зоозащитники на этом настаивали, но требований пока нет", — пояснил Бурматов.

Кроме этого, необходима разработка и соответствующего регламента в вопросе создания института общественных инспекторов, которые будут следить за обращением с животными и состоянием приютов. "Мы очень серьезно ужесточаем нормы в отношении цирков и зоопарков, которые лицензируются. Но требований, по которым должно проводиться лицензирование, мы пока не видели", — указал Бурматов. Он добавил, что также необходимо устранить межведомственные противоречия по ряду вопросов.

Все эти и другие вопросы комитет регулярно поднимает перед правительством и Минприроды, подчеркнул Бурматов. По его словам, этой теме будет посвящено заседание комитета 14 ноября, на который приглашены представители ряда заинтересованных министерств.

"Мы снова зададим вопрос, когда мы можем обсудить необходимые подзаконные акты. Принять законопроект без них будет попросту безответственно, ведь от нас требуют принятия эффективного, реально работающего закона, который не придется переписывать или вносить дополнительные поправки и который не будет "пустышкой", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что "как только будем ясно, что подзаконные, нормативные акты находятся в понятной степени готовности, можно будет обсуждать вопрос рассмотрения законопроекта во втором чтении".

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. Позже в Госдуме заявили, что законопроект находится "почти на выходе" и может быть принят в ближайшие месяцы.

В среду депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до трех лет лишения свободы. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможность такого строгого наказания. Авторами документа выступили депутаты "Единой России" Бурматов и Сергей Вострецов и эсеры Елена Драпеко и Олег Шеин.