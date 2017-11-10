Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете "сухого алкоголя"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете производства и оборота "сухого алкоголя", внесенный правительством РФ.

Документ дополняет закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и вводит запрет на ее производство и оборот. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащая в своем составе этиловый спирт.

Как ранее поясняло правительство, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.

Комитет Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержав ранее законопроект, отметил необходимость его доработки, в частности, предложив уточнить определения порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Сейчас к спиртосодержащей относится продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции. Аналогичный подход должен быть применим и к полученной из соответствующего порошка "продукции в жидком виде", считает профильный комитет.