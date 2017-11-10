Путин обсудил жалобы дольщиков с активистами из Челябинска

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с активистами-челябинцами по проблемам ГОК и дольщиков и поручил губернатору плотнее заняться этой темой, глава региона принял решение встретиться с гражданами ещё раз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из самолета он позвонил одному из представителей движения "стоп ГОК" и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности", — рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, о части аспектов этих проблем люди не знали. "Речь идёт о дефиците общения", — заметил пресс-секретарь главы государства.

Он рассказал, что после этих бесед президент пообщался с губернатором Борисом Дубровским и попросил его плотнее взять под свой контроль эти вопросы, тот со своей стороны принял решение встретиться с гражданами ещё раз.

Движение "Стоп ГОК" оспаривает планы по строительству в Сосновском муниципальном районе региона Томинского горно-обогатительного комбината.