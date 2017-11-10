Психологи рассказали, как распознать в себе шопоголика

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Шоппинг повышает уровень гормонов и действительно позволяет человеку почувствовать себя счастливым, однако любовь к покупкам стоит держать в узде, чтобы она не превратилась в патологическую страсть, советуют психологи.

Необычный праздник — Всемирный день шоппинга, аналог знаменитой "черной пятницы" – отмечается 11 ноября. В преддверии этого дня эксперты рассказали РИА Новости, как сделать так, чтобы любовь к шоппингу не переросла в болезнь.

Почувствовать себя счастливым

Как рассказал РИА Новости психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, процесс шоппинга "повышает уровень гормонов, позволяет человеку чувствовать удовольствие, ощущение приподнятости, счастья".

При этом, отметил собеседник агентства, не все любители пройтись по магазинам рискуют заработать зависимость.

"Все-таки этому (шопоголизму – ред.) подвержены люди, имеющие определенный тип характера, определенный тип высшей нервной деятельности. В основном это люди, у которых преобладает истерические черты характера, и это несомненный факт", — сказал Файнзильберг.

Кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская также отмечает, что совершение покупок может принести человеку положительные эмоции. "Шоппинг — это своего аттракцион, это тоже развлечение, в основе этого аттракциона лежит инстинкт новизны, и этот инстинкт он эксплуатируется, конечно, магазинами", — сказала она.

При этом Маховская считает, что в самом шоппинге нет ничего страшного, если, конечно, человек разумно относится к этому процессу. "Если люди контролируют траты, рационально относятся к покупкам, расстраиваются, если купили что-то лишнее, — это серьезный предохранитель от шопоголизма", — заявила РИА Новости эксперт.

Вовремя остановиться

Как отмечает Файнзильберг, существует грань между обычным шоппингом и патологической страстью к нему.

"Речь идет о грани, которая формируется, когда шоппинг, покупки заслоняют всю остальную жизнь, когда они становятся основой существования, когда исчезает контроль над потраченными средствами. Тогда, когда страсть к покупкам заслоняет полностью горизонт человека, и он больше ничем не занимается", — сказал психолог.

Он сравнил это с зависимостью от наркотика. "То же самое происходит с наркоманом, когда страсть к употреблению какого-либо вещества, дающая ему наркотический эффект, заслоняет всю остальную жизнь, и его существование направлено уже только на добычу средств к покупке вот этих препаратов, а в данном случае – к совершению покупок. Поэтому проведение вот этой грани — оно достаточно сложное и требует какого-то времени наблюдения за пациентом", — добавил эксперт.

Маховская отмечает, что существует несколько объективных показателей того, что любовь к покупкам переросла в зависимость: когда покупки перекрывают возможности бюджета, время, проведенное в магазинах, увеличивается, а в доме появляются вещи, которыми не пользуются. "Если вещью не пользуешься год, то ее надо выбрасывать, отдавать", — посоветовала она.

В группе риска, по словам психолога, находятся, прежде всего, люди со средствами и излишком свободного времени, а также дети состоятельных родителей.

"Единственное время, когда шоппинг кажется оправданным – это декабрь, когда все готовят друг другу новогодние подарки. Тут совсем другая мотивация – погоня за радостями для другого человека", — добавила Маховская.