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Общество

Психологи рассказали, как распознать в себе шопоголика

13:4510.11.2017
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© Fotolia / alphaspiritПокупка одежды. Архивное фотоПокупка одежды. Архивное фото
© Fotolia / alphaspirit

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Шоппинг повышает уровень гормонов и действительно позволяет человеку почувствовать себя счастливым, однако любовь к покупкам стоит держать в узде, чтобы она не превратилась в патологическую страсть, советуют психологи.

Необычный праздник — Всемирный день шоппинга, аналог знаменитой "черной пятницы" – отмечается 11 ноября. В преддверии этого дня эксперты рассказали РИА Новости, как сделать так, чтобы любовь к шоппингу не переросла в болезнь.

Почувствовать себя счастливым

Как рассказал РИА Новости психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, процесс шоппинга "повышает уровень гормонов, позволяет человеку чувствовать удовольствие, ощущение приподнятости, счастья".

Шоппинг
© Fotolia / Diashule
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При этом, отметил собеседник агентства, не все любители пройтись по магазинам рискуют заработать зависимость.

"Все-таки этому (шопоголизму – ред.) подвержены люди, имеющие определенный тип характера, определенный тип высшей нервной деятельности. В основном это люди, у которых преобладает истерические черты характера, и это несомненный факт", — сказал Файнзильберг.

Покупки в интернет-магазине. Архивное фото
© Fotolia / alimyakubov
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Кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская также отмечает, что совершение покупок может принести человеку положительные эмоции. "Шоппинг — это своего аттракцион, это тоже развлечение, в основе этого аттракциона лежит инстинкт новизны, и этот инстинкт он эксплуатируется, конечно, магазинами", — сказала она.

При этом Маховская считает, что в самом шоппинге нет ничего страшного, если, конечно, человек разумно относится к этому процессу. "Если люди контролируют траты, рационально относятся к покупкам, расстраиваются, если купили что-то лишнее, — это серьезный предохранитель от шопоголизма", — заявила РИА Новости эксперт.

© Fotolia / thodonalШоппинг
© Fotolia / thodonal
Шоппинг

Вовремя остановиться

Как отмечает Файнзильберг, существует грань между обычным шоппингом и патологической страстью к нему.

"Речь идет о грани, которая формируется, когда шоппинг, покупки заслоняют всю остальную жизнь, когда они становятся основой существования, когда исчезает контроль над потраченными средствами. Тогда, когда страсть к покупкам заслоняет полностью горизонт человека, и он больше ничем не занимается", — сказал психолог.

Начало сезона распродаж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Это проклятие, но я пойду за скидками": шопоголики о своей зависимости

Он сравнил это с зависимостью от наркотика. "То же самое происходит с наркоманом, когда страсть к употреблению какого-либо вещества, дающая ему наркотический эффект, заслоняет всю остальную жизнь, и его существование направлено уже только на добычу средств к покупке вот этих препаратов, а в данном случае – к совершению покупок. Поэтому проведение вот этой грани — оно достаточно сложное и требует какого-то времени наблюдения за пациентом", — добавил эксперт.

Маховская отмечает, что существует несколько объективных показателей того, что любовь к покупкам переросла в зависимость: когда покупки перекрывают возможности бюджета, время, проведенное в магазинах, увеличивается, а в доме появляются вещи, которыми не пользуются. "Если вещью не пользуешься год, то ее надо выбрасывать, отдавать", — посоветовала она.

В группе риска, по словам психолога, находятся, прежде всего, люди со средствами и излишком свободного времени, а также дети состоятельных родителей.

"Единственное время, когда шоппинг кажется оправданным – это декабрь, когда все готовят друг другу новогодние подарки. Тут совсем другая мотивация – погоня за радостями для другого человека", — добавила Маховская.

© Fotolia / NinaMalynaДевушка выбирает вещи
© Fotolia / NinaMalyna
Девушка выбирает вещи
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