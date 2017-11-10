Строительство моста в Крым не отразилось на дельфинах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Большое количество дельфинов рядом со строительством моста через Керченский пролив говорит о благоприятной для них обстановке, заявил заведующий отделом океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Тимофей Барабашин.
В Керченском проливе завершается осенняя экспедиция биологов и экологов, ведущих наблюдения за состоянием экосистемы, включая сезонную миграцию промысловой рыбы и дельфинов.
"В осенний период с началом миграции рыб из Азовского моря в Черное численность дельфинов в проливе увеличивается в разы", — говорится в сообщении.
Наблюдения за состоянием морских млекопитающих проводятся ежеквартально с осени 2015 года. Благодаря строительству моста такие масштабные исследования морских экосистем в акватории пролива возобновились на постоянной основе после почти 20-летнего перерыва. Параллельно проводится учет птиц на Таманском и Керченском полуостровах, на острове Тузла.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>