Строительство моста в Крым не отразилось на дельфинах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Большое количество дельфинов рядом со строительством моста через Керченский пролив говорит о благоприятной для них обстановке, заявил заведующий отделом океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Тимофей Барабашин.

"Дельфины – высокоорганизованные животные, очень мобильные. Если им где-то становится плохо, они могут уплыть. И если бы они здесь, у моста, чувствовали себя плохо, их бы здесь не было, несмотря на обилие корма и другие привлекательные факторы. Большое количество дельфинов рядом с мостом говорит о том, что обстановка для них благоприятная", — цитирует слова Барабашина инфоцентр "Крымский мост".

В Керченском проливе завершается осенняя экспедиция биологов и экологов, ведущих наблюдения за состоянием экосистемы, включая сезонную миграцию промысловой рыбы и дельфинов.

"В осенний период с началом миграции рыб из Азовского моря в Черное численность дельфинов в проливе увеличивается в разы", — говорится в сообщении.

В прошлом году в аналогичный период ученые фиксировали в Керченском проливе более тысячи афалин и азовок. Высокую численность этих млекопитающих в районе стройки биологи связывают с улучшением условий охоты дельфинов на рыбу. В этом году ученые рассчитывают получить новые данные и провести сравнительный анализ.

Наблюдения за состоянием морских млекопитающих проводятся ежеквартально с осени 2015 года. Благодаря строительству моста такие масштабные исследования морских экосистем в акватории пролива возобновились на постоянной основе после почти 20-летнего перерыва. Параллельно проводится учет птиц на Таманском и Керченском полуостровах, на острове Тузла.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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