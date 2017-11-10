Эсеры внесут законопроект об отказе от использования газа в жилых домах

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесет в Госдуму законопроект об отказе от использования бытового газа в жилых домах и переходе на электричество, заявил первый зампред фракции Михаил Емельянов.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек.

Депутат пояснил, что газ — "это вчерашний день, так как сейчас есть новые технологии в ЖКХ, способные обеспечить и отопление, и плиты, которые более безопасны".

"У нас есть законопроект на эту тему, и мы будем его вносить и будем настаивать, чтобы в ближайшее время была принята программа об отказе от использования бытового газа и переходе на электричество в жилых домах", — заявил Емельянов журналистам.

Также фракция "Справедливая Россия" выразила свои соболезнования родным и близким погибших в Ижевске.