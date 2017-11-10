СМИ: россиян освободят от затрат на установку счетчиков в квартирах

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россиян избавят от трат на установку счетчиков на газ, воду и свет в квартирах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующее предложение комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.

Согласно инициативе, установка приборов будет осуществляться за счет организаций, предоставляющих коммунальные услуги. При этом поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре.

В комитете отмечают, что на данным момент порядка 30% жильцов вынуждены оплачивать надбавку за то, что в их домах и квартирах не установлены приборы учета. В соответствии с предложенными изменениями до установки счетчиков граждане смогут платить по базовому тарифу.

Как подчеркивает издание, инициативу парламентариев уже поддержали в Минстрое и Минэнерго.