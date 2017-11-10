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Общество

КГИ предложил отменить уголовное преследование за обналичивание маткапитала

08:3410.11.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал. Архивное фотоГосударственный сертификат на материнский капитал. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ) предлагает отказаться от уголовной ответственности за обналичивание материнского капитала, если эти средства в конечном итоге были потрачены на детей. Соответствующие предложения содержатся в подготовленном экспертами КГИ докладе об избыточной криминализации экономической деятельности в РФ.

Зал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В КГИ посчитали убытки от избыточного преследования по экономическим делам
Авторы доклада проанализировали приговоры по самым массовым экономическим статьям УК, таким как, в частности, "мошенничество" и "растрата", и представили несколько типичных вариантов уголовных дел, которые, по мнению авторов доклада, являются излишне криминализированными, а величина наказания за них не соответствует тяжести преступления. Это, в частности, относится к некоторым распространенным схемам обналичивания материнского капитала.

"Использование материнского капитала предполагает наличие у семьи некоторого запаса денежных средств или возможность их получить, например с помощью кредита. Но малоимущие семьи не обладают такой возможностью, поэтому единственный способ получить господдержку — это участие в различных серых схемах, например с помощью предварительного дарения доли в доме родственнику и последующим выкупом ее на деньги материнского капитала". – отмечается в докладе.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать эти средства можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

Здание Пенсионного фонда РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Теличев
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В ПФР рассказали, на что семьи тратят маткапитал
Авторы доклада отмечают, что некоторые получатели находятся в сложном финансовом положении, в связи с чем вынуждены участвовать в незаконных схемах, а затем тратят средства на продукты питания и одежду для семьи. "В ситуации, когда по факту улучшаются условия проживания детей, можно говорить об избыточной криминализации, так как в реальности хищения средств не происходит". – говорится в документе.

С другой стороны, существуют мошеннические схемы сторонних лиц, которые организовывают получение материнского капитала, например, через заключение мнимых договоров купли-продажи недвижимости, представителями неблагополучных слоев населения, при этом оставляя последним лишь часть полученных средств.

"В такой ситуации, когда средства господдержки до семей фактически не доходят, уголовное преследование лиц, ответственных за реализацию схем, является обоснованным", — говорится в докладе.

"Однако чаще всего схемы с обналичиванием материнского капитала за определенный процент от суммы задействуются в ситуациях, когда семья находится в сложных жизненных обстоятельствах и не может использовать сертификат легальными способами". – отмечают эксперты КГИ.

Сейчас такие действия квалифицируются как тяжкое преступление. "По нашему мнению, применение уголовного закона является чрезмерно жестокой мерой, если выгодоприобретатели, являлись правомочными получателями господдержки (семья с детьми), намеревались потратить или потратили денежные средства на нужды своей семьи, но при этом нарушили порядок их получения и использования". – говорится в документе.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mironatria2
Мат - капитал на младенца. Покрывать уголовщину цветастыми фразами, прессу в тюрьму сажать будем за рекламу преступной деятельности.

Они думают их эти писульки в газетах это так, пташки с женскими головками в ушки шепчут.
08:45
10.11.2017
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