Глава СПЧ предложил давать за преступления против животных шесть лет тюрьмы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что тяжкие преступления против животных нужно наказывать как минимум шестью годами лишения свободы.

В среду депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до трех лет лишения свободы. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможность такого строгого наказания.

"Когда жестокое обращение с животными сопряжено с отягчающими обстоятельствами, с садизмом, повлекшим смерть или увечье животных, (такие преступления – ред.) должны наказываться, как минимум, шестью годами лишения свободы. Тем самым все это переводится в категорию тяжких преступлений", – заявил Федотов в интервью телеканалу "Мир 24".

При этом он отметил, что необходимо сделать четкую градацию составов преступлений против животных. По его мнению, должно быть несколько таких статей. "Считаю, что должно быть несколько статей, иначе мы просто нарушим структуру Уголовного Кодекса, пытаясь запихнуть в одну статью все, что касается преступлений против животных. Это структурно неправильно", — сказал глава СПЧ.

В СПЧ вопросами изменения законодательства для усиления наказания за жестокое обращение с животными занимается постоянная комиссия по экологическим правам. Она неоднократно собирала на своей площадке экспертов и авторов законодательных инициатив для того, чтобы выработать наиболее эффективные механизмы защиты животных.