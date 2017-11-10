Глава СПЧ предложил давать за преступления против животных шесть лет тюрьмы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что тяжкие преступления против животных нужно наказывать как минимум шестью годами лишения свободы.
"Когда жестокое обращение с животными сопряжено с отягчающими обстоятельствами, с садизмом, повлекшим смерть или увечье животных, (такие преступления – ред.) должны наказываться, как минимум, шестью годами лишения свободы. Тем самым все это переводится в категорию тяжких преступлений", – заявил Федотов в интервью телеканалу "Мир 24".
В СПЧ вопросами изменения законодательства для усиления наказания за жестокое обращение с животными занимается постоянная комиссия по экологическим правам. Она неоднократно собирала на своей площадке экспертов и авторов законодательных инициатив для того, чтобы выработать наиболее эффективные механизмы защиты животных.