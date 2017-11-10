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Общество

В Москве в день матча Россия-Аргентина перекроют ряд улиц

08:0010.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтадион Лужники в Москве. Архивное фото.Стадион Лужники в Москве. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В субботу в связи с игрой футбольных сборных России и Аргентины на стадионе "Лужники" будет изменена схема движения возле арены, сообщили в ГУП "МосгортрансНИИпроект". Подробная информация о перекрытиях и ограничениях доступна на портале transport.mos.ru.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Изменения будут действовать ровно одни сутки, начиная с полуночи 11 ноября. Предварительная транспортная зона включает в себя всю территорию между Третьим транспортным кольцом и Москвой-рекой в районе Хамовники, улицу Хамовнический вал, участок от Новодевичьей до Ростовской набережной, Фрунзенскую набережную от улицы Тимура Фрунзе. В нее также включены отдельные кварталы к северу от улицы Хамовнический вал.

Внутри создадут зону, свободную от транспорта, внешний и внутренний периметр. В предварительную зону сможет попасть только аккредитованный транспорт.

На ряде улиц возле стадиона "Лужники" изменится организация дорожного движения. Одностороннее движение будет введено на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную, на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу, на участках улицы Усачева, переулка Хользунова, Малой Пироговской улицы, улицы Ефремова и дублере Комсомольского проспекта.

© REUTERS / Henry Romero
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Двустороннее движение введут во 2-ом переулке Тружеников, переулках Льва Выготского, Усачевском и Малом Саввинском, на дублерах Фрунзенской набережной, на бульварных участках 2-й и 3-ей Фрунзенских улиц, а также на участках Трубецкой улицы.

Кроме того, проезд на Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, включая ряд выездов на Саввинскую набережную, будет закрыт. Закроют Фрунзенскую набережную от улицы Тимура Фрунзе, будут также перекрыты все выезды на нее. Улица Хамовнический Вал будет недоступна от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской набережной.

Для организации пешеходной зоны перекроют улицу Доватора, 10-летия Октября, проектируемый проезд №2309, участки улиц Ефремова и 3-ей Фрунзенской. На Третьем транспортном кольце закроют съезды с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и Комсомольский проспект и съезд с внутренней стороны на улицу Хамовнический Вал.

Помимо этого, перекрыты будут участки сквозных проездов по северной части Большой Пироговской улицы, прямой проезд по 3-ей Фрунзенской после пересечения с улицей Ефремова, Трубецкая улица перед улицей Ефремова, будет закрыт также Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала.

© РИА Новости / Василий Пономарев
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По ряду улиц смогут проехать лишь местные жители. Это Большая Пироговская и Малая Пироговская улицы после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда, Погодинская улица после пересечения с Большим Саввинским переулком в сторону Новодевичьего проезда. Левый поворот на улицу Ефремова на ее пересечении с 3-ей Фрунзенской также будет доступен только местным жителям.

На ряде улиц в транспортной зоне также будет ограничено также парковочное пространство. В связи с ограничениями изменятся маршруты городского транспорта.

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