Минобрнауки предлагает создать единый реестр недобросовестных родителей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало законопроект, предусматривающий создание единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в четверг.

Проект разработан Минобрнауки во исполнение поручений президента.

Как отмечается в пояснительной записке, несмотря на то, что недобросовестные родители, усыновители и опекуны в России не могут, согласно Семейному кодексу, усыновить ребенка или быть его опекуном, такая практика в стране все же существует. Причина — "в отсутствии порядка взаимного обмена сведениями о таких лицах между компетентными органами", подчеркнули в Минобрнауки.

"В 2016 году 33979 родителей были лишены родительских прав, 8165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения ‎об отстранении от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей и об отмене усыновления по вине усыновителя", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечает министерство, в настоящее время отсутствует реестр об оказании сиротам социальной поддержки, а существующие в некоторых субъектах системы содержат, например, только сведения о реализации жилищных прав детей-сирот или сведения об оказании адресной социальной помощи. Подчеркивается, что из-за отсутствия взаимодействия между регионам эффективность таких систем возможно рассматривать только в рамках конкретного субъекта РФ.

Поэтому законопроект предлагает также дополнить банк информации о детях, оставшихся без попечения родителей, информацией об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот и мерах помощи, которая была им оказана.

"Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей", — сообщается в пояснительной записке.