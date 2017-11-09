Тариф в плацкарте в 2018 году не изменится, сообщили в ФАС

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года, сообщил журналистам замглавы ФАС РФ Александр Редько по итогам совещания в правительстве.

ФАС предложила в 2018 году снизить на 10% тарифы в плацкарте и общих вагонах. Однако Минтранс и МЭР выступили против. Обсуждение было отложено до совещания в правительстве. РЖД сообщили о приостановке с 3 ноября продажи билетов в плацкарт и общие вагоны на поезда отправлением с 1 января 2018 года из-за отсутствия решения ФАС о тарифах. Позднее Минтранс и ФАС заявили, что выработают консолидированную позицию по тарифам, а продажи билетов на 2018 год возобновятся не позднее 18 ноября.

"По итогам сегодняшнего совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года — тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года", — сообщил Редько в четверг.

Ведомство, добавил он, не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения.

"ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновит продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года. Данное решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров", — отметил Редько.