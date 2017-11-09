Проект о доступе страховщиков к врачебной тайне отправили на доработку

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента доработать до первого чтения законопроект, который позволит страховщикам получать в медицинских организациях информацию о застрахованных пациентах.

Документ, внесенный группой депутатов, среди которых Владислав Резник, Леонид Симановский и Глеб Хор, предоставляет страховщикам право получать в медицинских организациях сведения о застрахованном лице, жизни или здоровью которого причинен вред, включая сведения, составляющие врачебную тайну или отнесенные к специальной категории персональных данных, при наличии письменного согласия на передачу таких данных.

Законопроект также допускает заключение и сопровождение электронных договоров страхования страховыми агентами — юридическими лицами и страховыми брокерами. Сейчас заключение, изменение, расторжение и прекращение действия электронных договоров страхования возможно только через официальный сайт страховой организации.

Одновременно устанавливается единый порядок заключения договоров добровольного страхования в виде электронного документа для физических и юридических лиц, в том числе в части возможности использования страхователями — юрлицами простой электронной подписи.

Комитет по финрынку обращает внимание, что в законопроекте не определены механизм взаимодействия сайтов страховых агентов (брокеров) и страховщиков и обязательные условия договора между ними, а также сведения, которые подлежат размещению на сайте страхового агента (брокера) и свидетельствуют об их праве от имени страховщика заключать договор страхования. При этом вопрос о целесообразности привлечения страховых агентов и брокеров к заключению договоров страхования в электронной форме требует дополнительного обоснования. Законопроектом должна быть предусмотрена ответственность за разглашение получаемых ими сведений третьим лицам.

Правительство РФ не поддерживает законопроект в предложенной его авторами редакции, отмечая, что страховые посредники не являются стороной договора страхования. А запрет на осуществление ими деятельности по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования в электронной форме, установлен законодательством в целях защиты прав потребителей страховых услуг, недопущения распространения нелегитимных каналов страхования, а также мошеннических действий и распространяется только на заключение таких договоров. Сведения, составляющие врачебную тайну, и сведения о состоянии здоровья, относящиеся к спецкатегории персональных данных, имеют различное правовое регулирование, порядок их представления и обработки, что не учтено законопроектом.