В России разрабатывают новые меры по поддержке семей с детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддержку семей с детьми, для чего разрабатываются новые меры. Он пообещал в ближайшее время рассказать о дополнительных шагах, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.

"Мы сейчас собираем все, что касается поддержки материнства и детства, выделяем в отдельный раздел, это будет отдельная программа", — сказал глава государства, отвечая на вопросы рабочих Челябинского компрессорного завода.

"У нас, к сожалению, начиная с военных лет шло сокращение рождаемости, в 1943-44 годах — на миллион с лишним человек, в 1990-х годах примерно такое же падение рождаемости, такой удар был по демографии", — отметил Путин. По его словам, "этот спад повторяется каждые 25 лет".

"Сейчас мы входим в период, когда военный спад и спад 1990-х годов соединились, поэтому государство обязано думать на тему о том, как поддержать демографический процесс", — подчеркнул президент.

По его оценке, в предыдущие годы "неожиданно для всех очень хорошие темпы рождаемости набрали".

Президент пообещал "в ближайшее время" подробно сказать о том, что государство намерено предпринять дополнительно для улучшения демографической ситуации.