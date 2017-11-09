Говорухин намерен внести в Госдуму проект о рекламе во время фильмов на ТВ

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин планирует внести в Госдуму законопроект о цивилизованной трансляции рекламы во время показа кинофильмов по телевидению.

Комитет в четверг рассмотрел ранее вносимый Говорухиным законопроект по этой теме. В итоге было принято решение вернуть его автору для доработки с последующим перевнесением в Госдуму. При этом сам Говорухин заявил в ходе заседания, что концептуальных изменений он вносить в свой проект не будет.

"Речь (в законопроекте) идёт о том, что практически каждый художественный фильм, который показывают по телевидению, гибнет из-за рекламы. Издеваются над любым фильмом как только можно. Эта инициатива не преследует цели сократить рекламу, просто надо привести её в какие-то цивилизованные рамки", — заявил Говорухин в ходе заседания.

Он привёл несколько примеров, когда реклама, по его мнению, портит впечатление от фильма.

"Вот идёт фильм, вдруг на экране возникает тот же персонаж, но в другом костюме, и ничего не понятно, а потом оказывается, что это реклама уже другого фильма. Или идёт фильм с трагическим эпизодом, вдруг на экране возникает какой-то черт, что-то прыгает, изображает и занимает пол-экрана снизу, потом выясняется, что это реклама передачи какой-то", — пояснил депутат.

Также Говорухин считает, что на телеэкранах необоснованно сокращают или вообще не дают в эфир финальные титры, "и не понятно, кто написал музыку, кто снимал, кто режиссёр, ничего не понятно".