В Госдуме опровергли информацию о введении налога на животных

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Панов назвал спекуляциями информацию о введении налога на животных и их платной регистрации.

"По поводу вбросов (информационных) — не совсем комфортная ситуация. Когда начали говорить о каком-то налоге на животных, который якобы уже внесен в Госдуме, это либо была чья-то осознанная акция, либо же какое-то недоразумение", — сказал Панов на заседании комитета Госдумы по экологии.

Он отметил, что СМИ достали интервью одного из членов комитета по экологии от 2015 года, где он говорит о том, что обсуждается вопрос о введении налогов на животных, и это вероятно. "Это был шестой созыв (Госдумы), возможно, это было недоразумение. И вот его комментарий шестого созыва 2015 года переделали в 2017 год и начали его тиражировать. К сожалению, это очень некорректная ситуация", — подчеркнул Панов.

Он также опроверг сведения о какой-либо платной регистрации животных. Парламентарий напомнил, что в 2015 году по инициативе правительства были внесены изменения в закон о ветеринарии, когда появился учет идентификации животных.

"У нас с вами два года это спящая норма. Но мы с вами знаем, что такое ветеринарная безопасность? Это предотвращение распространения опасных болезней в среде животных, которые могут передаваться человеку. Поэтому с этой точки зрения к нашему комитету никакого отношения не имеет. Но в перечень животных, которые должны были попасть под учет идентификации для предотвращения распространения болезней, попали кошки и собаки", — пояснил депутат.

Панков напомнил, что в июле, когда было вновь отложено второе чтении законопроекта об ответственном отношении с животными, в правительство направили обращение, "чтобы они сформулировали свою позицию: либо кошек и собак убирать из ветеринарного законодательства, либо сформулируйте свою позицию, как вы собираетесь этих кошек и собак учитывать".

Ветеринары считают, что распространение опасных заболеваний среди кошек и собак является угрозой для общества, и отмечают, что учетная идентификация должна быть, сообщил парламентарий.

Действия, которые предлагаются правительством, такие, как учет, бесплатны, пояснил депутат. Вместе с тем, он указал на то, что пока рано говорить о конкретном законопроекте, поскольку он не внесен в Госдуму.