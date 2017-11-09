МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Неизвестный россиянин, выигравший в лотерею рекордные полмиллиарда рублей, сможет забрать деньги в ближайшие три года, рассказали телеканалу RT в пресс-центре ГК "Столото".

Такой срок получения лотерейного выигрыша предусмотрен российским законодательством, пояснила представитель пресс-центра Юлия Гавришова.

При этом в "Столото" отметили, что до сих пор не регистрировали ни одного случая, когда победитель не обращался за выигранными деньгами. "У нас были другие случаи, когда победитель достаточно долго не объявлялся. Например, водитель-дальнобойщик купил билет, ушёл в длительный рейс и опомнился только через полгода", — рассказали в компании.

Ранее стало известно, что Почта России разыскивает человека, который в период с 23 октября по 3 ноября приобрел лотерейный билет в Воронежском отделении почтовой связи. Он выиграл самый крупный джекпот за всю историю России — 506 миллионов рублей.