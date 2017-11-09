Комитет Госдумы одобрил проект о создании антитеррористических комиссий

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях могут создаваться по решению губернаторов.

Законопроект внесли депутаты от трех фракций. Авторами проекта закона выступили вице-спикер Госдумы, экс-глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, первый вице-спикер нижней палаты от КПРФ Иван Мельников, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР), депутат от ЛДПР, член комитета по безопасности Андрей Луговой.

Поправки предлагается внести в закон "О противодействии терроризму".

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время значительный объем задач в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления на местном уровне решается антитеррористическими комиссиями (АТК) в муниципальных образованиях.

Вместе с тем формирование данных комиссий, порядок создания и организация их деятельности нормативно не закреплены, в связи с чем АТК отсутствуют в ряде муниципальных образований.

По сложившейся к сегодняшнему дню практике АТК в муниципалитетах создаются по усмотрению главы муниципального образования (местной администрации) в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии в субъекте РФ, говорится в пояснительной записке.

Изучение работы антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях показало, что проблемные аспекты их деятельности являются следствием неопределенного правового положения этих комиссий, что влечет трудности в реализации полномочий органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере. Для формирования надлежащей правовой основы деятельности АТК в муниципалитетах предлагается наделить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной̆ власти) полномочиями по их созданию, отмечается в сопроводительных документах.