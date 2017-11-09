МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Инициатива сената США запретить местным дистрибьюторам включать в свои сети "российский государственный контент" направлена не только против российских СМИ, но и на всю информацию, поступающую из России в целом, неясно, как это предложение будет соотноситься с принципами свободы слова, декларируемыми властями США, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

"Содержащиеся в проекте сената США предложения о запрете "российского контента" являются очередным шагом прямого информационного давления, причём уже не только на российские СМИ, но и на информацию, поступающую из России в целом. Пока что трудно предположить, каким именно сенаторы представляют себе практическое применение данного предложения, каким образом оно будет соотноситься со столь часто декларируемой приверженностью властей США свободе слова и распространению информации. Ясно одно, что это предложение лишь усилит эскалацию беспрецедентной информационной войны, уже практически развязанной против российских СМИ", — заявил РИА Новости Шафир.