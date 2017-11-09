Жаров предложил законодательно оформить детские сим-карты в России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России необходимо законодательно утвердить категорию детских SIM-карт, соответствующие поправки могут быть добавлены в закон "О связи", рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров журналистам в рамках международной конференции "Защита персональных данных".

"Если подойдете к любому ребенку, который пользуется смартфоном, окажется, что его идентификаторы в сети привязаны к его маме или папе, потому что телефон зарегистрирован на взрослых людей. Это, в принципе, большая проблема. Я считаю, что мир, и наша страна, созрели для такого решения, как законодательное внедрение функции, которая у всех операторов есть, но мы этим не пользуемся — детские SIM-карты", — сказал он.

"Когда SIM-карта привязана к ребенку, в ней есть определенное ограничение пользователя, есть возможность отдельного доступа опекуна, взрослого человека, родителя внутрь. Цифровая среда развивается, там много чего происходит, вы знаете", — пояснил Жаров.

"Я думаю, что это вопрос поправок в закон "О связи". Но не думаю, что это прямо насущный вопрос, который мы будем делать прямо сейчас", — также отметил глава Роскомнадзора.

При этом, по словам Жарова, вопрос идентификации человека должен проходить только с его личного согласия и принимать такие решения может только взрослый, дееспособный человек.

"Биоиндентификаторы — наиболее точный вид идентификации. Человек может внешне измениться, но генетический код, его группа крови и все остальное не изменятся. Поэтому я имею в виду, что это должно быть осознанное решение каждого человека. Ребенок не может принять такое решение. Вступил в дееспособный возраст — вперед, идентифицируйся", — заключил Жаров.