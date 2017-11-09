В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с Viber и WhatsApp

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор ведет консультации с мессенджерами Viber, Whats App и Facebook Messenger, острого запроса на включение их в реестр организаторов распространения информации у ведомства пока нет, заявил журналистам глава Роскомнадзора Алексей Жаров.

"У нас такой бурный диалог с Telegram. Со всеми остальными компаниями мы ведем консультации. У нас пока нет острого запроса на включение их в этот реестр", — сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли договориться с Viber, Whats App и Facebook Messenger о включении их в реестр организаторов распространения информации.

Разработчики Telegram регулярно сталкивались с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня мессенджер оказался на грани блокировки в РФ после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании.