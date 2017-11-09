Роскомнадзор примет меры, если США утвердят закон о "российском контенте"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Если закон, направленный против "российского государственного контента" в американских телесетях будет принят сенатом США, ответные меры последуют, заявила РИА Новости начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина.

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

"У нас точно такая же система распространения телеканалов, которые, несмотря на то, что у нас зарегистрированы в качестве российских СМИ, но имеют (иностранный — ред.) контент по лицензионным договорам… Будет решение — будут меры", — сказала Денискина.