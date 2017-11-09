Адвокат Джигарханяна раскрыл подробности его развода

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вопрос о разделе имущества в рамках бракоразводного процесса актера и режиссера Армена Джигарханяна пока не ставится, сообщил журналистам его адвокат Евгений Парфенов.

"Пока вопрос о разделе имущества не ставится", — сказал он.

По его словам, на данный момент не известно, согласна ли супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская на развод.

В четверг мировой судебный участок 202 столичного района Кунцево проводит беседу со сторонами по бракоразводному процессу Джигарханяна. Заседание проходит в закрытом режиме.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги начался после того, как 10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая "причинила ему много боли". Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

На минувшей неделе Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Тем временем представитель Цымбалюк-Романовской сообщила, что та уехала из России вместе с матерью, но намерена вернуться, "когда ситуация успокоится". Мать женщины заявила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования.