Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что в РФ следует исключить возможность биометрической идентификации несовершеннолетних.

"Сегодня уже некоторые производители настроены серьёзно на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста", — сказал он, выступая на конференции "Защита персональных данных".

В настоящее время в России обсуждается внедрение биометрической идентификации, в частности, при оказании банковских услуг. Так, для удаленной идентификации клиентов банков планируется использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде.

Именно на базе этой системы планируется создать единую биометрическую базу. Такая база уже получила поддержку депутатов — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.