Кузнецова предложила разработать ФЦП по детскому отдыху на десять лет

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разработать федеральную целевую программу по организации отдыха и оздоровления детей на 2018-2028 года, а также ввести в законодательство РФ понятие "несанкционированный лагерь" и предусмотреть административную ответственность за его организацию.

"Разработать и утвердить федеральную целевую программу по организации отдыха и оздоровления детей на 2018-2028 года, определить понятие несанкционированный лагерь, какие критерии отнесения к таковому, введение административной ответственности за организацию несанкционированного лагеря", — сказала Кузнецова на расширенном заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Она также предложила нормативно закрепить такой вид летнего отдыха как семейных отдых, а также проработать иные виды и типы летнего отдыха.