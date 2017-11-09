Депутат сообщил об итогах запроса в ГП по сайтам с живодерским контентом

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура признала противозаконность действий порталов, предлагающих компьютерные игры, целью которых является виртуальное издевательство над животными и их убийства, сообщила РИА Новости пресс-служба депутата Госдумы Сергея Боярского.

Ранее Боярский направлял обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить данные интернет-порталы.

"Прокуратура подтвердила противозаконность интернет-площадок, на которых размещен живодерский контент. Мы будем и дальше точечно реагировать на подобные случаи, совершенствовать правоприменение законодательства в области информационной безопасности", — цитирует Боярского пресс-служба.

Согласно ответу на запрос, прокурорами в суды предъявлено 39 заявлений в защиту прав, свобод и законных интересов граждан.