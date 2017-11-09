Выставка "Боюсь" открывается в галерее на Солянке

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Художники из России и Европы представят свои работы на выставке "Боюсь", которая открывается 9 ноября в Государственной галерее на Солянке, сообщается на официальном сайте московской мэрии.

16 авторов изучили понятие страха и источники его возникновения в человеческом сознании. Художники предлагают рассмотреть это чувство на общественно-политическом и личном уровнях, а также в мифологии и фольклоре.

Государственная галерея на Солянке и ее проект "Солянка ВПА (видео/перформанс/анимация)" изучает и показывает перформансы, фильмы художников, авторское кино, анимацию и кинетическую скульптуру.