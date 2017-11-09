Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллеза в странах Евросоюза

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о вспышке легионеллеза в странах Евросоюза, случаи заболевания зарегистрированы в Испании, Великобритании и Португалии, соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте ведомства.

"По официальным сообщениям органов здравоохранения острова Майорка (Испания) в период с середины сентября по первую декаду октября текущего года было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей города Пальманова. Как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом", — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Португалии подтвердило факт вспышки легионеллеза в одной из больниц Лиссабона, где заболевание было выявлено у 26 пациентов и двух медработников, добавляется в сообщении. Начато расследование причин вспышки, наиболее вероятной являются недостатки в работе системы водоснабжения.

Согласно сообщению, легионеллезная инфекция характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Заболевание передается в основном воздушно-капельным путем, при этом от человека к человеку инфекция не передается.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.