Московское метро подготовили к работе во время снегопадов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Московском метрополитене завершены работы по подготовке подвижного состава и станций к работе в зимний период, метро готово к бесперебойной перевозке пассажиров во время холодов и снегопадов, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"На территории всех станций метро будет поддерживаться комфортная для пассажиров температура. Для этого уже подготовлены более 620 воздушно-тепловых завес в вестибюлях и устройств подогрева ступеней на лестничных маршах. Для поддерживания чистоты в вестибюлях станций и на прилегающих территориях во время интенсивного выпадения осадков был проведен ремонт грязеприемников", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты проверили работу климатических установок в вагонах в режиме отопления, а также провели обслуживание систем кондиционирования и обеззараживания воздуха.

По данным пресс-службы метро, во время сильных снегопадов и метелей при необходимости службы предприятия направят дополнительно более 320 человек на расчистку от снега и наледи открытых лестничных маршей и предвестибюльных территорий станций.

Подчеркивается, что каждого сотрудника, который будет задействован на этих работах, обеспечат специальной одеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также необходимым инвентарем.