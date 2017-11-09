Стало известно, когда пройдет Всероссийская перепись населения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство установило сроки проведения Всероссийской переписи населения в России. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина.

Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Пробная перепись пройдет за два года до основной и охватит примерно 550 тысяч человек.

Отвечать за подготовку и проведение переписей, обработку сведений и подведение итогов будет Росстат.

Как ранее рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, перепись предлагается проводить тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно в любое время и любом месте; посредством сбора информации с помощью специальных планшетов; путем заполнения обычных бумажных переписных листов, которые на дом принесут переписчики.

Еще в конце марта президент Владимир Путин подписал закон об онлайн-переписи населения. Уточняется, что это станет возможным при регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе.

Ожидается, что это снизит нагрузку на россиян: они смогут выбрать самый удобный способ участия в переписи, благодаря чему повысится ее качество.

Последняя перепись населения в России прошла с 14 по 25 октября 2010 года.

