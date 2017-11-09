В Москве установят четыре светящиеся скульптуры на экологические темы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Четыре интерактивные светящиеся скульптуры на экологические темы можно будет увидеть на центральных улицах Москвы с 12 ноября по 22 декабря, инсталляции напомнят горожанам о том, как важно беречь природу и ее ресурсы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Главная задача скульптур — привлечь внимание горожан к глобальным экологическим проблемам, напомнить о том, как важно оберегать природу нашей страны и экономить ее ресурсы", — рассказал порталу руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Как отмечается, для каждой инсталляции сделают интерактивную подсветку: как только горожане подойдут вплотную к табличке с описанием объекта, она загорится благодаря встроенной светодиодной ленте. Если человек задержится, спустя несколько секунд включится подсветка всей скульптуры.
Сообщается, что необходимости экономии природных ресурсов посвятят инсталляцию "Пирит", которая будет олицетворять полезные ископаемые, запасы которых могут закончиться, если не подходить бережно к их добыче. Инсталляция появится в Газетном переулке, 17.
Скульптура "Волна Байкала" напомнит горожанам о важности сохранения всемирного природного наследия, в частности озера Байкал; ее разместят на Цветном бульваре между домами 17 и 28, строение 1.