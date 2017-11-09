В Москве установят четыре светящиеся скульптуры на экологические темы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Четыре интерактивные светящиеся скульптуры на экологические темы можно будет увидеть на центральных улицах Москвы с 12 ноября по 22 декабря, инсталляции напомнят горожанам о том, как важно беречь природу и ее ресурсы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Поясняется, что инсталляции "Айсберг", "Волна Байкала", "Ледник" и "Пирит" изготовят из стекла и бетона, их посвятят Году экологии в России.

"Главная задача скульптур — привлечь внимание горожан к глобальным экологическим проблемам, напомнить о том, как важно оберегать природу нашей страны и экономить ее ресурсы", — рассказал порталу руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Как отмечается, для каждой инсталляции сделают интерактивную подсветку: как только горожане подойдут вплотную к табличке с описанием объекта, она загорится благодаря встроенной светодиодной ленте. Если человек задержится, спустя несколько секунд включится подсветка всей скульптуры.

По данным портала, скульптура "Айсберг" появится на Новинском бульваре, дом 8. О проблеме изменения климата напомнит "Ледник" — многогранная стеклянная фигура высотой более трех метров в форме глыбы льда, которую установят у дома 8 на Новом Арбате.

Сообщается, что необходимости экономии природных ресурсов посвятят инсталляцию "Пирит", которая будет олицетворять полезные ископаемые, запасы которых могут закончиться, если не подходить бережно к их добыче. Инсталляция появится в Газетном переулке, 17.

Скульптура "Волна Байкала" напомнит горожанам о важности сохранения всемирного природного наследия, в частности озера Байкал; ее разместят на Цветном бульваре между домами 17 и 28, строение 1.