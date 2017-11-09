Кадыров сообщил, что в Грозный доставят 44 человека из Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группа из 44 женщин и детей будет в ближайшее время доставлена из Сирии в Грозный, среди них есть граждане России, Узбекистана и Казахстана.
"Удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины — граждане Узбекистана и Казахстана… в самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная, группа из 44 человек будет доставлена в Грозный", — написал Кадыров в своем Instagram.
По словам главы Чечни, остальные женщины и дети являются гражданами России, выходцами из Башкортостана, Орла, Дагестана, Чечни и других регионов.
Ассаламу алейкум! Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать всё возможное и невозможное для возвращения из Сирии и Ирака граждан нашей страны — женщин и детей. Это очень серьезный вопрос. Поэтому совместно с разными министерствами и ведомствами РФ прилагаем все усилия, чтобы установить места нахождения каждого ребёнка, женщин, установить их гражданство, провести переговоры с властями, командирами различных формирований, добиться решения судебных органов на право вывоза. Хвала Аллаху, работа постепенно продвигается. И нам удалось показать всему миру, что Россия является единственной страной, которая на деле беспокоится за судьбу своих граждан в этой зоне военного конфликта. Хочу всех обрадовать, что моему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины граждане Узбекистана и Казахстана. Остальные — россияне из Башкортостана, Орла, Дагестана и других регионов, включая десять женщин и детей из Чечни. Узнав про женщин и детей из Узбекистана и Казахстана, я поручил Зияду Мухаммедовичу приложить максимум усилий, чтобы добиться их вывоза. Если это не сделать сейчас, им придётся годами пребывать в местах лишения свободы, если даже выживут в тех адских условиях. Будет для них лучше, если власти своих стран решат вопросы ответственности. В любом случае, дети окажутся у родных и близких им людей. В самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная группа из 44 человек будет доставлена в Грозный. Сейчас завершается решение всех организационных вопросов. На примере судеб этих людей мы видим, какой трагедией для тысяч жителей разных стран мира обернулись бесчеловечные действия иблисского государства. Одурманенные врагами ислама молодые люди, и сами погибли под бомбами и снарядами, и своим семьям исковеркали жизни. Но Россия не оставляет своих детей в беде. Поэтому будем искать и вывозить их домой, пока в этих странах есть хоть один наш ребёнок. #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия #Дети