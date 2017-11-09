Кадыров сообщил, что в Грозный доставят 44 человека из Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группа из 44 женщин и детей будет в ближайшее время доставлена из Сирии в Грозный, среди них есть граждане России, Узбекистана и Казахстана.

"Удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины — граждане Узбекистана и Казахстана… в самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная, группа из 44 человек будет доставлена в Грозный", — написал Кадыров в своем Instagram.

По словам главы Чечни, остальные женщины и дети являются гражданами России, выходцами из Башкортостана, Орла, Дагестана, Чечни и других регионов.