Вспомнить все. Как живут люди, потерявшие память

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. "Кто я?" — вопрос, с которым каждый день просыпаются те, кто лишился всех или части своих воспоминаний. Одни теряют память в результате несчастных случаев, другие — из-за тяжелой болезни или психологических травм. Корреспондент РИА Новости собрала истории тех, кто в любой момент может забыть все, и рассказывает, как они справляются с ежедневными проблемами.

Жизнь на две части

Кристина живет в Москве. Ей 29 лет, и уже почти семь лет у нее антероградная амнезия, то есть она не может запомнить все, что случилось с ней после определенной даты. В 23 года она вместе со своими родителями и младшим братом попала в ДТП. Девушка выжила, но, очнувшись, узнала, что вся семья погибла. Кристина почти месяц не разговаривала. Врачи диагностировали у нее посттравматический стресс, а позже и амнезию.

После этого ее жизнь разделилась на до и после: "Я помню все, что было до аварии, в мельчайших подробностях: какими духами пользовалась мама, что мой брат в день их отъезда ел морковное пюре и как папа не любил рыбные котлеты. В отличие от многих, я идеально помню детство, но все, что происходило после, — это пустота".

Кристина живет так уже почти семь лет. Ее единственными спасителями становятся записные книжки, наклейки по дому и смартфон. Три года назад девушка родила ребенка, но не помнит, как проходила беременность. "Для меня каждый день новый. На стене напротив кровати написано: "Кристина, тебе 29". Каждый год в мой день рождения эта цифра меняется. Рядом на тумбочке лежит записка: "У тебя есть ребенок и муж". Такие памятки воспроизводят мои чувства, связанные с ними, и я понимаю, кто я есть", — объясняет героиня.

Несмотря на свой недуг, девушка работает — она пишет тексты на фрилансе для корпоративной газеты небольшой компании. "Моя память совсем не мешает работе. Я помню лица, но не помню имена и как мы с этим человеком связаны. Именно поэтому у меня в сумке есть такая стопочка фотографий, распечатанных из соцсетей. Сзади написано, кто это, кем он мне приходится. Они все рассортированы по категориям: друзья, коллеги, соседи, врачи. Когда я куда-то иду, долго готовлюсь: достаю фотографии, беру, например, врачей, и иду на прием. Сложно, но я справляюсь", — рассказывает она.

Восстановление для Кристины проходит тяжело. Сейчас она завершила курс терапии: гипноз, таблетки и специальные методики. Благодаря всему этому Кристина может запоминать события, произошедшие в течение суток, а иногда и недели. Даже последний год она помнит пятнами из ярких воспоминаний: "В основном это воспоминания, основанные на сильных эмоциях. Например, я упала с лестницы — больно, поэтому помню. Муж подарил мне огромный пакет со сладостями — было слишком сладко, помню".

По ее словам, огромную роль в восстановлении сыграли врачи, муж и ребенок. "Рождение сына меня изменило. Я стала больше запоминать из-за страха, что могу ему навредить. Например, у него аллергия на чернослив. Если я забуду это, то у ребенка будут проблемы. Или если я забуду сводить его к врачу, он ведь умереть может. Я этого допустить не могу: хватит смертей в моей жизни", — делится Кристина.

Пережитый стресс навсегда отразился на жизни Кристины, и пока врачи не могут на 100% гарантировать, что возможность запоминать события к ней полностью вернется. По словам клинического психолога и когнитивно-поведенческого терапевта Олеси Францыной, неприятные воспоминания из жизни влияют на память подсознательно и вытесняют происходящее в реальной жизни.

"Любая ассоциация с тем страшным событием будет вызывать у человека плохое самочувствие вплоть до соматических нарушений (любые заболевания, кроме психологических. — Прим. ред.). Подавленные воспоминания мешают человеку не только самим фактом нарушений памяти, но и тем, что эти воспоминания продолжают травмировать человека, хоть он этого может и не осознавать", — говорит Францына.

После рюмки водки

Потерять память может человек, который не испытал стресса и не страдает от болезней. Например, воспоминаний можно лишиться из-за злоупотребления алкоголем. Так произошло с 37-летним Степаном. Он был обычным офисным сотрудником в небольшой туристической компании. Сначала выпивал одну банку пива в день, потом одна банка превратилась в десять. Степан потерял работу и спился.

"У меня синдром Корсакова из-за того, что употреблял много спиртного. Теперь я "тут помню, тут не помню". Сегодня с утра я еще помнил, где мы отмечали мой день рождения в прошлом году, уже вечер — не помню. Я каждый день забываю что-то из прошлого: имя своей тети, номер школы, в которой учился, и имя первой любви", — говорит Степан.

Степан не просто не забывает детали, он уже вошел в ту стадию, когда забывает целые периоды из жизни. Например, он не может вспомнить ни одно событие, которое произошло в 30 лет: "Это не сильно мешает жить, я ведь понимаю, где я и кто я. Но спроси меня про места, где работал, и я ничего не вспомню: ни чем занимался, ни кто были мои коллеги. Иногда я боюсь, что проснусь и не вспомню вообще ничего о себе, поэтому начал готовиться к "апокалипсису" — полной потере памяти".

Мужчина ведет электронный дневник, записывает важные события, произошедшие за день. Врачи говорят, что пока ему не о чем беспокоиться, полностью потерять память он не может. Сейчас Степан полностью отказался от алкоголя, потому что больше в этом нет смысла: "Я выпью рюмку водки, всего лишь одну. А после нее я совсем ничего не вспомню — все, конец. От моей пьянки не останется ничего: ни улыбок, ни лиц, ни любви".

Степан не женат — и не собирается. У него развился страх, что та, кто его полюбит, уйдет, потому что он не сможет вспомнить какую-то деталь из их совместной жизни. "Я во всем сам виноват. Сам дурак, нечего было пить. Зато сейчас я все ценю, каждый момент жизни, без планов на будущее. Я просто живу, чтобы жить", — делится мужчина.

Очнулся без жены

Николай из Иркутска полностью забыл семь лет своей жизни: когда ему было 35 лет, он попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму. В результате мужчина лишился большинства воспоминаний до аварии. "Я очнулся в палате, помнил, как меня зовут, кто я, в каком городе родился, помнил родителей. Рядом сидела женщина, плакала, говорила "Коленька, ты очнулся". А я просто не понимал, кто это вообще. Потом она рассказала, что она моя жена", — говорит он.

Сейчас Николаю уже 40 лет, он счастливый отец троих детей. Но до сих пор он не помнит, как познакомился с женой и как появился на свет его первенец: "Последнее яркое воспоминание у меня — рыбалка с друзьями, мне было где-то 28 лет. Я тогда точно не был женат и даже в лицо не узнаю свою жену. Через год после терапии я вспомнил отрывками свадьбу и жену. Она в тот день прыгала от счастья".

Николай посещает психотерапевта и невропатолога, которые совместно проводят лечение. Они считают, что такой локальный провал памяти может уходить корнями в детство и влиять на какие-то социальные контакты. "Мой психотерапевт допытывается постоянно, не было ли чего болезненного в эти годы. Он даже проводил сеансы гипноза, но пока все равно не ясно. Я, на самом деле, отношусь к своей потере спокойно. Если быть честным, даже восстанавливать все это не хочу", — откровенничает мужчина.

Восстановление памяти в любой ситуации зависит от характера повреждений, считает Францына. Причины утраты памяти могут быть разными, поэтому сначала проводится качественная диагностика. "Если речь идет о психологических причинах нарушений памяти, такому человеку потребуется как минимум психотерапия, а возможно, и фармакотерапия, назначенная врачом-психотерапевтом, — продолжает Францына. — Если это было механическое повреждение, человеку понадобится помощь врача-невролога и нейропсихолога".