Общественная палата предлагает ограничить рекламу детских смесей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Общественная палата рекомендует Госдуме РФ составить законопроект, сокращающий объём рекламы смесей для детского питания, а Минздрав РФ просит разработать национальную стратегию по возрождению культуры грудного вскармливания в России.

Такие рекомендации ОП РФ дала по итогам общественных слушаний, посвящённых проблемам грудного вскармливания. Общественники называют "очевидной" необходимость принятия мер "для защиты и продвижения грудного вскармливания" в России, указывая на соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они убеждены, что инициатива позволит "оградить потребителей от недобросовестных маркетинговых практик" и сократит вероятность "принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания".

ОП РФ рекомендует Госдуме разработать законопроект, "устанавливающий ограничения рекламы и других мероприятий по продвижению детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для детей в возрасте от 0 до 12 месяцев", поясняется в тексте документа. Палата также просит министерство здравоохранения разработать "последовательную, всестороннюю и комплексную национальную стратегию по возрождению культуры грудного вскармливания в России".

Серьезную обеспокоенность у участников слушаний в ОП РФ вызвал и так называемый "рынок грудного молока", активно рекламируемый в социальных сетях.

"Продажа грудного молока является крайне опасной и недопустимой практикой. Отсутствие осведомленности населения о высокой вероятности передачи целого ряда инфекционных заболеваний через грудное молоко может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья ребенка, получающего донорское грудное молоко от необследованной женщины", — говорится в документе.