Общественная палата предлагает ограничить рекламу детских смесей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Общественная палата рекомендует Госдуме РФ составить законопроект, сокращающий объём рекламы смесей для детского питания, а Минздрав РФ просит разработать национальную стратегию по возрождению культуры грудного вскармливания в России.
ОП РФ рекомендует Госдуме разработать законопроект, "устанавливающий ограничения рекламы и других мероприятий по продвижению детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для детей в возрасте от 0 до 12 месяцев", поясняется в тексте документа. Палата также просит министерство здравоохранения разработать "последовательную, всестороннюю и комплексную национальную стратегию по возрождению культуры грудного вскармливания в России".
"Продажа грудного молока является крайне опасной и недопустимой практикой. Отсутствие осведомленности населения о высокой вероятности передачи целого ряда инфекционных заболеваний через грудное молоко может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья ребенка, получающего донорское грудное молоко от необследованной женщины", — говорится в документе.