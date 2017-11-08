В ОП назвали вынужденной мерой введение дактилоскопии для иностранцев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Введение дактилоскопии для въезжающих в РФ иностранных граждан — вынужденная необходимость, так как именно мигранты становятся мишенью вербовщиков радикальных группировок, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В "Единой России" предлагают ввести дактилоскопию для всех иностранных граждан, въезжающих в РФ, ранее об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

"От имени нашей комиссии мы также неоднократно озвучивали подобную идею. Последние исследования, которые проводились причем не только в нашей стране, об активности различных радикальных организаций показывают, что террористические группировки сегодня меняют тактику работы. В частности в области переправки своих агентов влияния на территорию различных государств и создания в них собственных ячеек. Вербовщики все чаще в качестве своих жертв выбирают мигрантов. Поэтому, на мой взгляд, сегодня эти нормы — вынужденная необходимость", — сказала Сутормина.

Она отметила, что подобный механизм уже используется целым рядом стран, в том числе США и членами ЕС.

"Однако не надо делать из этого какую-то панацею. Это может быть одним из действенных инструментов, который поможет обеспечить большую защищенность наших граждан", — добавила член ОП РФ.