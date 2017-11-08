Психолог считает, что россиянам надо изменить представление об отдыхе

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В российской культуре недооценено состояние покоя, из-за этого нередко возникают психологические проблемы, в том числе бессонница, рассказал РИА Новости психолог Владислав Можайский.

"Основные сложности – культуральные. Россияне плохо умеют останавливаться и расслабляться, находятся в постоянном движении и не могут себе позволить побыть в состоянии покоя. Если мы смотрим на страны Востока, то там популярны медитативные духовные практики, которые связаны с состоянием покоя, в отличие от фитнеса, который в западной культуре очень популярен", — заявил Можайский по итогам пресс-конференции, посвященной проблемам сна.

Он отметил, что есть эксперты, которые предлагают внедрять медитативные практики в детских садах и школах России, чтобы приучить детей отдыхать и расслабляться. Но это – убежден эксперт – неправильно и часто вредно.

По словам Можайского, менять отношение нужно в ходе обсуждения проблемы на разных площадках.

"Необходимо переосмыслить значение покоя в нашей культуре с точки зрения того, как у нас с расслабленностью, можем ли мы не "лететь" куда-то. Это один из инструментов изменения ситуации по отношению к теме покоя", — сказал он.

С точки зрения здравоохранения, по мнению эксперта, важно доносить до врачей разных специальностей, что покой – важное психофизическое состояние. Собеседник агентства отметил, что даже состояние лени – значимо для здоровья психики.

"На уровне образования эта категория должна вводиться. Когда я учился, в психотерапии категории покоя вообще не рассматривалась. А далее уже каждый человек может сам выбирать – кому-то захотелось медитировать, кому-то больше подходит аутотренинг, наверное, в этом и есть социальный разворот в эту сторону", — подытожил эксперт.