Психолог считает, что россиянам надо изменить представление об отдыхе

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В российской культуре недооценено состояние покоя, из-за этого нередко возникают психологические проблемы, в том числе бессонница, рассказал РИА Новости психолог Владислав Можайский.
Он отметил, что есть эксперты, которые предлагают внедрять медитативные практики в детских садах и школах России, чтобы приучить детей отдыхать и расслабляться. Но это – убежден эксперт – неправильно и часто вредно.
По словам Можайского, менять отношение нужно в ходе обсуждения проблемы на разных площадках.
"Необходимо переосмыслить значение покоя в нашей культуре с точки зрения того, как у нас с расслабленностью, можем ли мы не "лететь" куда-то. Это один из инструментов изменения ситуации по отношению к теме покоя", — сказал он.
"На уровне образования эта категория должна вводиться. Когда я учился, в психотерапии категории покоя вообще не рассматривалась. А далее уже каждый человек может сам выбирать – кому-то захотелось медитировать, кому-то больше подходит аутотренинг, наверное, в этом и есть социальный разворот в эту сторону", — подытожил эксперт.