В Волгоградской области погасили 270 миллионов рублей долга по зарплате

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Прокуроры за два года добились погашения долга по зарплате на сумму свыше 270 миллионов рублей перед работниками Волгоградской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в среду.

"За два года удалось добиться погашения долгов на сумму, превышающую 270 миллионов рублей, перед более чем двумя тысячами работников", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Такие цифры озвучили на оперативном совещании в Волгограде под руководством замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя и с участием губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, отметили в ГП.

По данным органов Росстата, долг по зарплате в Южном федеральном округе по состоянию на 1 октября 2017 года составил 246,4 миллиона рублей. При этом в Волгоградской области долг по оплате труда, по официальным данным, составляет 33,5 миллиона рублей.

Прокуратура региона вместе с органами контроля и власти выявили свыше восьми тысяч нарушений закона в данной сфере, внесли более пяти тысяч актов реагирования, в том числе 1,7 тысячи исков в суд. Участники совещания отметили, что основными причинами образования долга являются убыточная деятельность организаций, неисполнение контрагентами своих обязательств по договорам, недостаток собственных денежных средств, отсутствие спроса на продукцию, отмечается в сообщении.

Основная часть (91%) задолженности в Волгоградской области приходится на промышленные и строительные организации, остальное – на сельскохозяйственные предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса. Большая часть от этого долга (90%) приходится на 16 предприятий, находящихся на разных стадиях банкротства, пояснили в ГП.

Прокуроры выявили массовые грубые нарушения закона о банкротстве в работе арбитражных управляющих всех организаций, имеющих долги по зарплате, подчеркнули в ведомстве.