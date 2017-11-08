Чувашия войдет в число пилотных регионов новой программы "Русский силомер"

ЧЕБОКСАРЫ, 8 ноя — РИА Новости. Чувашия станет одним из десяти пилотных регионов, в которых будут развивать новое спортивное направление "Русский силомер" — силовое многоборье на гимнастической перекладине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы республики.

"Русский силомер" — это 11 упражнений на турнике. Спортсмен может выбрать любые из 11 упражнений, которые он в состоянии сделать технически правильно. Это может быть одно, два или несколько упражнений, из 11-ти предложенных. На выполнение упражнений дается одна минута. Каждому упражнению присвоено определенное количество баллов. Задача спортсмена: за одну минуту сделать максимальное количество повторений выбранных упражнений и, соответственно, набрать максимальное количество баллов.

В Чувашии реализация проекта будет осуществляться через ресурсные центры и площадки Российского движения школьников (РШД).

"Спорт дисциплинирует, воспитывает волю к победе, формирует командный дух, делает нас сильными, дает энергию и положительные эмоции.

Мы должны на личном примере воспитывать в своих детях любовь к спорту, помогать их всестороннему развитию. Нужно отрывать их от бессмысленных компьютерных игр, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе со своими родителями и друзьями", — сказал глава республики Михаил Игнатьев, слова которого цитирует пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что впервые в Чувашии пробный турнир "Сила РДШ" был проведен весной этого года участниками Российского движения школьников. Первый турнир по русскому силомеру состоится в школах республики в декабре.

Первый городской турнир по "Русскому силомеру" среди дворовых команд состоялся в Екатеринбурге в июне этого года.

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