"Яндекс" назвал самые популярные запросы о российских городах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Аналитики компании "Яндекс" выяснили, какую информацию о крупнейших российских городах чаще всего ищут пользователи из других мест.

"Взяли все поисковые запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нем, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний", — отмечается в пресс-релизе компании.

Согласно исследованию, в Москве россияне в основном ищут работу, в Санкт-Петербурге — дворцы, мосты и музеи, в Екатеринбурге — машины и визовые центры.

Эти города составили первую тройку по общему количеству поисковых запросов. Всего в исследовании были задействованы 50 населенных пунктов. Как отмечают в компании, интерес к месту не зависит от размера — например, "миллионники" Новосибирск и Самара уступают Сочи и Краснодару.

Сочи интересует россиян своими пляжами, Краснодар, в свою очередь, привлекателен как вариант для переезда. Многими городами интересуются в первую очередь из-за расположенных в них предприятий и их продукции. Так, люди ищут мебель из Пензы, шубы из Кирова и трикотаж из Иваново, а в запросах про Ижевск часто встречаются слова "ружье" и "пистолет".

На интерес к некоторым городам влияют также значимые события: множество пользователей "Яндекса" запрашивали информацию о теракте в Санкт-Петербурге или о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске.