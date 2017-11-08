Госдума приняла проект повышения МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно проекту закона, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул важность законопроекта о повышении МРОТ, так как споры вокруг этого вопроса велись 25 лет. Ранее он заявил журналистам, что точку в этом споре поставил президент РФ, который принял решение, которое парламентариям предстоит оформить в виде закона.